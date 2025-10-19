وزير المالية: الاقتصاد السعودي مثال على الصمود والتحول الإستراتيجي والنمو المستدام

سياسات مالية

تعزيز المرونة

أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن الاقتصاد السعودي يُعد مثالا على الصمود والتحول الإستراتيجي والنمو المستدام، رغم حالة عدم اليقين التي يمر بها الاقتصاد العالمي.وأوضح الجدعان، خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين لعام 2025، أن جهود المملكة توحدت خلف رؤية السعودية 2030 الواضحة وطويلة المدى، بهدف إحداث التحول الاقتصادي في البلاد.وأكد التزام المملكة بدعم الاستقرار الدولي والإقليمي عبر مبادراتها التنموية والإنسانية، مشيرا إلى أن الواقع الاقتصادي العالمي يتسم بتداخل الصدمات الاقتصادية والتحديات الجيوسياسية، ما يتطلب تعزيز التعاون الدولي وإعادة رسم مسارات النمو وتدعيم شبكات الأمان المالية لضمان الاستدامة.وأشار إلى أن مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية تستوجب إصلاح النظام التجاري متعدد الأطراف بدلا من الانعزال عنه، بهدف تعزيز الثقة والاستثمارات طويلة المدى.ودعا الجدعان إلى تنفيذ سياسات مالية فعّالة، ودعم الابتكار المالي، وتكثيف التعاون الدولي، لتعزيز المرونة الاقتصادية، مؤكّدا أهمية رفع الوعي بالفرص والمخاطر المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وتمكين الدول من الاستفادة منه عبر دعم بنيتها التحتية وتطوير رأسمالها البشري.وبيّن أن استئناف تعاون المجموعة مع سورية بعد تسوية متأخراتها يمثل محطة فارقة لكونه خطوة مهمة نحو تعزيز التنمية الإقليمية.وبحث الجدعان، مع قيادات المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص، أبرز التطورات المالية والاقتصادية العالمية، وسبل تعزيز التعاون المشترك.من جانبه، أكد مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية، عبدالله بن زرعة، أن المملكة تنظر إلى صندوق استقرار القطاع المالي كأداة مهمة في مساعدة الدول على تعزيز مرونة أنظمتها المالية.وأضاف بن زرعة أن المملكة تدعم إصلاحات بنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز الشفافية وتوسيع آفاق التمويل الميسر، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية، كما حذر من فرض المعايير التي تحد من فعالية السياسات وتؤثر سلبا على تكاليف التمويل.يذكر أن وفد السعودية، برئاسة وزير المالية محمد الجدعان، اختتم مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين لعام 2025، التي عُقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الفترة من 13 إلى 18 أكتوبر الجاري.