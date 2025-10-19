1.5 مليار ريال صافي مشتريات الأجانب بسوق الأسهم في 7 أيام



تداولات المؤشر



أعلنت «تداول السعودية»، أن صافي مشتريات الأجانب عبر الاستثمار الأجنبي المباشر بالسوق الرئيسية، خلال الأسبوع المنتهي في 16 أكتوبر 2025، بلغ نحو 1.5 مليار ريال.في المقابل، بلغ صافي مبيعات المستثمرين الأفراد نحو 428 مليون ريال، وصافي مبيعات كبار المستثمرين الأفراد نحو 459 مليون ريال.ويعرف كبار المستثمرين الأفراد بأنهم الأفراد السعوديون الذين يمتلك كل منهم محفظة متوسط حجمها مليون ريال فأكثر خلال الـ12 شهراً الأخيرة، ويستثنى من ذلك المستثمرون من الأفراد المتخصصين.

وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، اليوم، بمقدار 5.97 نقطة، ليصل إلى مستوى 11690.61 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.1 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 190 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 84 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 168 شركة.

وكانت أسهم شركات أكوا باور، وتشب، والتطويرية الغذائية، وصدر، ومحطة البناء الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات نسيج، وأميانتيت، والمنجم، وعناية، وباعظيم الأكثر انخفاضا في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.92% و6.35%.

وكانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، وباتك، وكيان السعودية، والكيميائية، هي الأكثر نشاطا بالكمية، بينما كانت أسهم أكوا باور، وأرامكو السعودية، والراجحي، وسابك للمغذيات الزراعية، والأهلي، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضا بمقدار 113.58 نقطة، ليصل إلى مستوى 25484.00 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 22 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.