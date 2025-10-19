الأسهم عند 11,690 نقطة.. التداولات 4.1 مليار ريال



انخفض مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي اليوم بمقدار 5.97 نقطة، ليصل إلى مستوى 11690.61 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 4.1 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 190 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 84 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 168 شركة.وكانت أسهم شركات أكوا باور، وتشب، والتطويرية الغذائية، وصدر، ومحطة البناء الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات نسيج، وأميانتيت، والمنجم، وعناية، وباعظيم فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.92% و6.35%.وكانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، وباتك، وكيان السعودية، والكيميائية هي الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم أكوا باور، وأرامكو السعودية، والراجحي، وسابك للمغذيات الزراعية، والأهلي هي الأكثر نشاطاً في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً بمقدار 113.58 نقطة، ليصل إلى مستوى 25,484 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 22 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.