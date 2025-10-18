الاستقرار المالي



أهمية متزايدة

شدد وزير المالية محمد الجدعان على أن الالتزام بالانضباط المالي واستدامة الديون العامة يمثلان ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي الكلي، داعياً إلى تعزيز الشفافية والحوكمة المالية، ورفع كفاءة الإنفاق.وأشار خلال مشاركته في الاجتماع الرابع ‏لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت ‏رئاسة جنوب أفريقيا، الذي عُقد يومي الأربعاء والخميس 23 - 24 ربيع الآخر 1447 الموافق 15-16 أكتوبر 2025 في واشنطن، بحضور محافظ ‏البنك المركزي السعودي (ساما) أيمن السياري، إلى أن التطور السريع في الابتكارات التقنية، مثل البيانات الضخمة والأصول المشفّرة، يتطلب أطراً تنظيمية استباقية توازن بين الاستفادة من الفرص وتقليل المخاطر.وحث وزير المالية المؤسسات المالية الدولية على تقديم إرشادات واضحة لمساعدة الدول على مواءمة سياساتها الوطنية مع الاستقرار المالي العالمي.ونوه وزير المالية في كلمته إلى أن الاقتصاد العالمي واجه بعض التحديات هذا العام، وأن بعضها قد يمتد إلى العام 2026 مع استمرار انعكاس آثار التغيرات الكبرى على السياسات، موضحاً أن الحل ليس في الانعزال عن النظام التجاري المتعدد الأطراف، بل في العمل الجماعي على تحسينه لتعزيز الثقة والاستثمارات طويلة الأجل.وفي إطار المناقشات حول حلول دعم نمو القارة الأفريقية، أوضح الوزير الجدعان أن أفريقيا تمثل منطقة ذات أهمية متزايدة للنمو العالمي، مشيراً إلى أهمية أن تكون الحلول عملية وقابلة للتنفيذ، وتركّز على خفض تكلفة رأس المال، وتحفيز الاستثمارات الخاصة، ودعم الاستدامة المالية.وذكر أن تحقيق التقدم المستدام في القارة الأفريقية يتطلب الدعم من المؤسسات المتعددة الأطراف لتطبيق إصلاحات هيكلية تعزز الإنتاجية، وتُهيئ الظروف لنمو القطاع الخاص، مشيراً إلى أن شراكة المملكة مع أفريقيا راسخة، إذ موّلت العديد من المشاريع في مجالات البنية التحتية والطاقة والصحة في أكثر من 40 دولة أفريقية.واختتم وزير المالية كلمته بتأكيد الدور المحوري لمجموعة العشرين في دفع مسار الإصلاح المالي العالمي، وتعزيز أطر معالجة الديون، وتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص لبناء نظام مالي عالمي أكثر مرونة وشمولية واستدامة.