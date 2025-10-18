برميل النفط إلى 61.29 دولار



توتر تجاري

مخزونات الخام

حققت أسعار النفط مكاسب ضئيلة عند التسوية في آخر جلسة لها، لكنها سجلت خسارة أسبوعية بنحو 3% بعد توقعات وكالة الطاقة الدولية بوجود تخمة في المعروض، واتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الاجتماع مجدداً لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا.وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتاً أو 0.38% إلى 61.29 دولار للبرميل عند التسوية، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 8 سنتات أو 0.14% إلى 57.54 دولار.وقال المحلل في أسواق النفط فيل فلين: «حظينا باتفاق سلام لا يتكرر إلا في كل جيل مرة في الشرق الأوسط، تم تحييد إيران، والآن أوكرانيا، وخرج قدر غير مسبوق من الخطر من السوق».ومن أسباب تراجع الأسعار تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وهو ما زاد من المخاوف إزاء تباطؤ الاقتصاد وتراجع الطلب على الطاقة.وكانت توقعات وكالة الطاقة الدولية بتزايد تخمة المعروض في 2026 من الأسباب التي حدّت من ارتفاع أسعار الخام. وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس أن مخزونات الخام الأمريكية زادت 3.5 مليون برميل إلى 423.8 مليون برميل الأسبوع الماضي.وتُعزى الزيادة الأكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام إلى حد كبير إلى تراجع استهلاك المصافي بسبب عمليات الصيانة خلال الخريف.وأظهرت البيانات أيضاً ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة إلى 13.636 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.