محادثات تجارية بين واشنطن وبكين تمهد لجولة تفاوض جديدة

خفض التصعيد

أعلنت الصين أنها وافقت على إجراء جولة جديدة من المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة «في أقرب وقت ممكن»، فيما يسعى البلدان إلى تجنب معركة رسوم جمركية أخرى مدمرة.وجاء هذا الإعلان عقب مكالمة بالفيديو بين كبير المفاوضين الصينيين نائب رئيس الوزراء هي ليفينغ، ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، جرت خلالها «تبادلات صريحة وعميقة وبنّاءة».وتتصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبكين منذ الأسبوع الماضي بعد إعلان بكين أنها ستشدد الضوابط على صادرات المعادن النادرة. وذكر بيسنت أنه سيجتمع مع نظيره ليفينغ الأسبوع القادم للتحضير لمزيد من المفاوضات.ويبدو أن الحكومة الأمريكية تريد خفض التصعيد، مع إعلان دونالد ترمب استعداده للقاء نظيره الصيني شي جينبينغ قريباً. واندلعت التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة مجدداً هذا العام عندما أعلن ترمب رسوماً جمركية واسعة النطاق على الواردات الأمريكية، فيما قام الطرفان بخطوات انتقامية متبادلة.وفي مرحلة ما، تجاوزت الرسوم التي فرضها الجانبان نسبة 100%؛ ما أدى إلى توقف جزء من التجارة، فيما انتظرت أعمال تجارية التوصل إلى حل. وخفّضت القوتان مذاك الرسوم الجمركية التي فرضتها كل منهما على الأخرى في إطار هدنة ما زالت هشّة.