خفضت الحكومة السويسرية توقعاتها لنمو اقتصاد البلاد خلال العام القادم 2026، محذّرة من أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تُعد عبئًا ثقيلًا على القطاعات الصناعية في البلاد.وأعلنت الحكومة في بيان اليوم (الخميس) أن الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن ينمو بنسبة 1.3% هذا العام، و0.9% في العام القادم، مقارنة بتوقع سابق عند 1.2% في 2026.وأشارت إلى أن الرسوم الأمريكية البالغة 39% على الواردات السويسرية التي فُرضت في شهر أغسطس، تُعد الأعلى ضمن سياسة الإدارة الأمريكية الجديدة لإعادة ضبط العلاقات التجارية.وأضافت أن استمرار حالة عدم اليقين التجاري عالميًا يحد من الطلب الخارجي على السلع والخدمات السويسرية، موضحة أن البيئة الحالية للسياسات التجارية تمثل تحديًا خاصًا للقطاعات التي تعتمد على التصدير.