بآمال خفض الفائدة وتوترات التجارة.. الذهب يتجاوز 4,200 دولار



متوسط التوقعات

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء فوق 4,200 دولار للأوقية، مدعومة بتوقعات خفض الفائدة الأمريكية والتوترات التجارية بين واشنطن وبكين، مما دفع المستثمرين للبحث عن الملاذات الآمنة.وصعد الذهب 1.2% إلى 4,188.95 دولار، فيما ارتفعت عقود ديسمبر الآجلة 1% إلى 4,205.20 دولارات, وارتفعت الفضة 2.5% إلى 52.75 دولار، والبلاتين والبلاديوم صعدا إلى 1,651.85 و1,553.43 دولار على التوالي.وفي تداولات أمس، تجاوز الذهب 4100 دولار للأوقية، بدعم من تزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة خلال الشهر الجاري، وزيادة الإقبال على أصول الملاذ الآمن. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % ليسجل 4126.47 دولار للأوقية. وزادت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2% إلى 4142.60 دولار.وفي المعادن الأخرى، بلغت الفضة في المعاملات الفورية مستوى قياسيًا عند 53.60 دولار للأوقية، بدعم من العوامل نفسها التي ساعدت على ارتفاع أسعار الذهب، قبل أن تتراجع 2.9 بالمئة لتسجل 50.81 دولار.من جهتهم، توقع محللون لدى بنك أوف أمريكا وسوسيتيه جنرال وصول الذهب إلى 5 آلاف دولار بحلول 2026، بينما رفع بنك ستاندرد تشارترد متوسط توقعاته لعام 2026 إلى 4488 دولاراً.