«المراجعين والمحاسبين»: إزالة متطلب تعيين مقيّم مؤهل للعقارات الاستثمارية والآلات والمعدات



معايير دولية

أزال مجلس معايير المحاسبة في الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين متطلب الإلزام بتعيين مقيّم مؤهل مستقل عندما تطبق المنشأة نموذج إعادة التقييم للعقارات والآلات والمعدات أو نموذج القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية، وذلك في المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة بنسختها الكاملة، أو في المتطلبات المقابلة في المعيار الدولي المعتمد للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأضاف المجلس هذا المطلب إبان اعتماد المعايير الدولية للتطبيق في المملكة ابتداءً من بداية عام 2017م.وأكد المجلس أنه استحضارا للظروف التي تمت فيها إضافة ذلك المتطلب للمعايير الدولية، وأخذاً في الحسبان الاتساق مع المعايير الدولية وتطبيقها دوليا، فقد تقررت بعد الدراسة إزالة ذلك المتطلب الإضافي، وذلك في اجتماعه المنعقد بتاريخ 21-9-2025م، على أن يسري هذا القرار بدءا من تاريخ صدوره.وتم تحديث وثيقة اعتماد المعايير الدولية للتقرير المالي في المملكة لتعكس قرار المجلس فيما يتعلق بالمعايير المتأثرة بهذا القرار.