فرنسا: التضخم ارتفع 1.2 % مدفوعاً بزيادة أسعار الخدمات



أسعار المواد الغذائية

ارتفع معدل التضخم في فرنسا بنسبة 1.2% على أساس سنوي في سبتمبر الماضي، مقابل 0.9% في أغسطس، مدفوعًا بارتفاع أسعار الخدمات، بحسب المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية.وأوضح المعهد أن أسعار الخدمات ارتفعت بنسبة 2.4% على أساس سنوي، بعد زيادة 2.1% في أغسطس، نتيجة تسارع أسعار الخدمات الصحية وانخفاض أقل في خدمات الاتصالات.كما شهدت أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً بنسبة 1.7%، والتبغ بنسبة 4.1%، فيما تراجعت أسعار السلع المصنعة بنسبة 0.4% والطاقة بنسبة 4.5%.وأشار المعهد إلى أن المؤشر الموحد لأسعار المستهلك ارتفع بنسبة 1.1% على أساس سنوي، لكنه انخفض بنسبة 1.1% مقارنة بشهر أغسطس، نتيجة تراجع أسعار النقل، خصوصا السفر الجوي والإقامة.