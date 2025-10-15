«النقد الدولي» يقرض باكستان 1.2 مليار دولار



اتفاق مبدئي

توصّلت باكستان إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض بقيمة 1.2 مليار دولار ضمن برنامجين منفصلين.وأوضحت مصادر حكومية في إسلام آباد اليوم، أنه بحسب الاتفاق، فستحصل باكستان على دفعة بقيمة مليار دولار ضمن برنامج «تسهيل الصندوق الممدد»، و200 مليون دولار ضمن برنامج «تسهيل المرونة والاستدامة» الذي يدعم أجندتها للتعامل مع ظاهرة تغير المناخ.ويأتي الاتفاق الأولي في أعقاب استمرار المحادثات بين باكستان وصندوق النقد الدولي بعد زيارة بعثة من الصندوق، بقيادة «إيفا بيتروفا» إلى كراتشي وإسلام آباد في الفترة من 24 سبتمبر الماضي إلى 8 أكتوبر الجاري لتقييم برامج القروض.من جانبه، ذكر الصندوق في بيان أن الاتفاق المبدئي ينتظر موافقة المجلس التنفيذي للصندوق حتى يتم صرف المبلغ المذكور لباكستان.