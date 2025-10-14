26.85 مليار ريال فائض الميزان التجاري السعودي في 30 يوماً



التجارة الدولية



صدارة المستوردين

سجّل الميزان التجاري للمملكة، فائضًا قدره 26.85 مليار ريال خلال شهر يوليو 2025م، بنمو سنوي بلغت نسبته 53.4%، وبزيادة قدرها 9.35 مليار ريال، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024م، التي بلغ فيها الفائض 17.5 مليار ريال، وذلك بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء في نشرتها للتجارة الدولية لشهر يوليو الماضي.وأظهرت البيانات تحقيق الميزان التجاري نموًا شهريًا بنسبة 37.8%، وبقيمة 7.36 مليار ريال مقارنة بشهر يونيو الماضي الذي بلغ فيه الفائض نحو 19.49 مليار ريال.وبلغ إجمالي حجم التجارة الدولية للمملكة في يوليو نحو 177.91 مليار ريال، توزّعت بين صادرات سلعية بقيمة 102.38 مليار ريال، وواردات بلغت 75.53 مليار ريال.وسجلت الصادرات الوطنية غير البترولية نحو 19.02 مليار ريال، بنسبة 18.6% من إجمالي الصادرات السلعية، محققة نموًا سنويًا طفيفًا بلغ 0.6%، ونموًا شهريًا بنسبة 5.1%، في حين بلغت الصادرات البترولية 68.67 مليار ريال، لتشكّل 67.1% من إجمالي الصادرات، محققة نموًا شهريًا نسبته 6.2%، رغم تراجعها سنويًا بنسبة طفيفة بلغت 0.7%.كما سجلت إعادة التصدير ارتفاعًا كبيرًا لتبلغ قيمتها 14.69 مليار ريال، بنسبة نمو سنوي 111.3%، وشهري 53.8%، لتُمثل 14.4% من إجمالي الصادرات السلعية.وعلى مستوى الشركاء التجاريين، جاءت الدول الآسيوية في صدارة المستوردين من المملكة بنسبة 70.8%، وبقيمة 72.44 مليار ريال، تلتها الدول الأوروبية بنسبة 16.2%، ثم الدول الأفريقية بنسبة 7.3%.وحافظت الصين على صدارة الدول المستوردة لصادرات المملكة بنسبة 14% وبقيمة 14.34 مليار ريال، تلتها الإمارات بنسبة 10.6%، ثم الهند بنسبة 9.4%.أما بالنسبة للصادرات غير البترولية بما في ذلك إعادة التصدير، فقد عبرت من خلال 31 منفذًا جمركيًا بريًا وبحريًا وجويًا، بقيمة إجمالية بلغت 33.72 مليار ريال، تصدرها مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بقيمة 6.64 مليار ريال، يليه مطار الملك خالد الدولي بالرياض بقيمة 4.78 مليارات ريال.