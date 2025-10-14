«عكاظ» تنشر تصنيف مخالفات الأحكام الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر

كشفت الهيئة العامة للعقار مسودة جدول تصنيف مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر

يهدف المشروع إلى وضع جدول لتصنيف مخالفات (الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر)، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/73) وتاريخ 2 / 4 / 1447هـ، وذلك استنادًا إلى البند (تاسعًا) من الاحكام النظامية

لزيادة المؤجر لقيمة الأجرة الإجمالية للعقار في مدينة الرياض، وذلك في العقود القائمة عند نفاذ الأحكام، أو التي تبرم عقوبتها في المرة الأولى أجرة 2 أشهر مع تصحيح المخالفة

وفي المرة الثانية أجرة 6 أشهر مع تصحيح المخالفة

وفي المرة الثالثة أجرة 12 شهراً مع تصحيح المخالفة

زيادة الأجرة الإجمالية للعقار الشاغر في مدينة الرياض عن قيمة آخر عقد إيجار

عقوبتها في المرة الاولى أجرة 2 أشهر مع تصحيح المخالفة

وفي المرة الثانية أجرة 6 أشهر مع تصحيح المخالفة

وفي المرة الثالثة أجرة 12 شهراً مع تصحيح المخالفة

عدم تقدم المؤجر في عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار؛ بطلب تسجيل العقد في الشبكة

عقوبتها في المرة الاولى الإنذار مع تصحيح المخالفة

وفي المرة الثانية أجرة 3 أشهر مع تصحيح المخالفة وفي المرة الثالثة أجرة 6 أشهر مع تصحيح المخالفة.

امتناع المؤجر في مدينة الرياض عن تجديد عقد الإيجار وإلزام المستأجر بإخلاء العقار في غير الحالات المحددة في الأحكام، عقوبتها في المرة الاولى أجرة 2 أشهر مع تصحيح المخالفة

وفي المرة الثانية أجرة 6 أشهر مع تصحيح المخالفة

وفي المرة الثالثة أجرة 12 شهراً مع تصحيح المخالفة

وأضافت لا يخل تطبيق العقوبة بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض.