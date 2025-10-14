الأسهم عند 11,596 نقطة.. التداولات 5.8 مليار ريال



ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، اليوم، بمقدار 4.31 نقط، ليصل إلى مستوى 11,596 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.8 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 267 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 82 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 171 شركة.وكانت أسهم شركات أبو معطي، والموارد، وبترو رابغ، وتمكين، ولجام للرياضة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات نسيج، وسينومي ريتيل، وصناعات، ورتال، والأندلس الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.97% و8.25%.كانت أسهم شركات أمريكانا، وشمس، وبترو رابغ، وباتك، وأرامكو السعودية، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم الراجحي، وأرامكو السعودية، وstc، ونسيج، وأكوا باور هي الأكثر نشاطًا في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم منخفضاً بمقدار 113.94 نقطة، ليصل إلى مستوى 25,689.28 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 39 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 4 ملايين سهم.