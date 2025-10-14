صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصاد السعودية 4% في عامين



زيادة كبيرة

رفع صندوق النقد الدولي اليوم، توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي لعام 2025 إلى 4 % من توقعاته في نهاية يوليو الماضي عند 3.6 % لهذا العام.وبحسب الصندوق، فإن هذه التوقعات تعكس تخفيف إجراءات تخفيض إنتاج النفط بأسرع من المتوقع، بالإضافة لنمو الناتج غير النفطي.كما رفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في العام القادم 2026 إلى 4 % مقارنة بتوقعاته السابقة في يوليو عند 3.9 %.وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي توقع الصندوق في تقرير آفاق النمو العالمي ربع السنوي، أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% خلال العام الحالي، مقارنة بتوقعات يوليو البالغة 3%، وارتفاعًا من تقديرات أبريل عند 2.8%.وكان البنك الدولي قد رفع في الأسبوع الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 3.2% في عام 2025، مقارنةً بتوقعاته السابقة البالغة 2.8% في أبريل 2025.وأوضح البنك في تقرير له، أنه خفض توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 4.3% في عام 2026، مقارنةً بتوقعاته السابقة البالغة 4.5%.وذكر أن الزيادة الكبيرة في نمو الاقتصاد السعودي في عام 2025 مقارنةً بعام 2024، ترجع إلى زيادة إنتاج النفط، والنمو القوي للقطاع غير النفطي، خصوصاً لقطاع الخدمات، متوقعاً تسارع النمو في عامي 2026 و2027.وكانت وزارة المالية توقعت في الميزانية التقديرية لعام 2026 نمو الناتج المحلي الحقيقي للمملكة بنسبة 4.4% في عام 2025، فيما توقعت نمو الناتج الحقيقي للمملكة بنسبة 4.6% في عام 2026.