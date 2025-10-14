رفعت وكالة الطاقة الدولية، توقعاتها لنمو المعروض العالمي من النفط، متوقعة ارتفاعه بمقدار 3 ملايين برميل يوميًا في 2025، مقارنة بتقديرات سابقة عند 2.7 مليون برميل يوميًا، على أن يزيد 2.4 مليون برميل يوميًا في 2026.جاء ذلك مع ضخ تحالف أوبك+ المزيد من النفط بعد تسريع إلغاء بعض تخفيضات الإنتاج، في حين يظل الطلب العالمي على النفط ضعيفًا بسبب تباطؤ الاقتصاد وتوسع استخدام المركبات الكهربائية.وخفضت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب العالمي في 2025 إلى 710 آلاف برميل يوميًا، مقارنة بتقديراتها السابقة.تجاوز المعروضوقالت الوكالة إن السوق تبدو متخمة بالمعروض، إذ زاد الإنتاج العالمي في سبتمبر الماضي 5.6 مليون برميل يوميًا عن العام الماضي، وساهم أوبك+ بـ3.1 مليون برميل يوميًا منها، ومن المتوقع أن يتجاوز المعروض الطلب بنحو 4 ملايين برميل يوميًا في 2026.وفي المقابل، أبقت أوبك على توقعاتها بنمو الطلب العالمي 1.3 مليون برميل يوميًا هذا العام، عادة أن الاقتصاد العالمي لا يزال قويًا.وأسفرت هذه التوقعات عن انخفاض أسعار النفط، حيث جرى تداول خام برنت حول 62 دولارًا للبرميل، أعلى من أدنى مستوى له هذا العام عند 58 دولارًا في أبريل.