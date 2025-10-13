«أوبك»: ارتفاع الطلب العالمي على النفط بـ1.30 مليون برميل يومياً

إنتاج التحالف

توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» في تقريرها الشهري، الصادر اليوم، نمو الطلب العالمي على النفط في عام 2025 بمقدار 1.30 مليون برميل يوميا، ارتفاعا من 1.29 مليون برميل يوميا في التوقعات السابقة.وأبقت «أوبك» في تقريرها الشهري أيضا على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2026 دون تغيير عند 1.38 مليون برميل يوميا.وأشارت «أوبك» إلى أن متوسط إنتاج تحالف «أوبك+» من النفط الخام في سبتمبر الماضي بلغ 43.05 مليون برميل يوميا، بزيادة قدرها 630 ألف برميل يوميا عن شهر أغسطس الماضي، وذلك بعد أحدث رفع لإنتاج التحالف.كما توقعت «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على النفط الخام من «أوبك+» 43.1 مليون برميل يوميا في عام 2026، دون تغيير عن توقعات الشهر الماضي.