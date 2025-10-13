القطاع السياحي يوظف 11% من عمالة المدينة



ركيزة اقتصادية

أوضحت غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة أن قطاع السياحة بالمدينة يمثل رافدًا اقتصاديًا مهمًا، ويُعدُّ من أكبر القطاعات توظيفًا للعمالة بالمنطقة.وأشار تقرير غرفة المدينة المنورة القطاعي للربع الأول من عام 2025 إلى أن القطاع السياحي يحتل المركز الرابع بين القطاعات من حيث عدد المشتغلين، حيث يستوعب أكثر من 11% من إجمالي العمالة بالمدينة.وبحسب التقرير ذاته، تسجل المدينة المنورة أعلى معدل إشغال فندقي بالمملكة خلال الربع الأخير من عام 2024، حيث بلغت نسبة إشغال الشقق المخدومة 48.7%، مما يعكس قوة الطلب على الخدمات السياحية والفندقية بالمدينة.وأضاف التقرير أن المدينة المنورة تحتل المرتبة الثانية على مستوى المملكة في متوسط مدة الإقامة السياحية بعد مكة المكرمة، بمتوسط يبلغ 4 ليالٍ، وهو ما يعكس استمرار جاذبية المدينة بصفتها وجهة سياحية متميزة في المملكة.وتأتي هذه المؤشرات في إطار رؤية المملكة 2030، التي تستهدف تعزيز دور السياحة والضيافة كونها ركيزة اقتصادية مستدامة تساهم في تنمية الموارد البشرية، وتوفير فرص وظيفية متنوعة.وللاطلاع على تقرير غرفة المدينة المنورة القطاعي للربع الأول من عام 2025، يمكن زيارة حسابات الغرفة الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.