الأسهم تربح 97 نقطة.. المؤشر فوق 11,591



«نمو» يفقد 59 نقطة

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، مرتفعاً بمقدار 97.24 نقطة، ليصل إلى مستوى 11,591.69 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.6 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 282 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 214 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 36 شركة.وكانت أسهم شركات سهل، وساكو، وكيمانول، وبترو رابغ، وتشب الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات نسيج، والإعادة السعودية، وتهامة، وطيران ناس، ولجام للرياضة فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و3.54%.وكانت أسهم شركات أمريكانا، ومهارة، وباتك، وشمس، وبترو رابغ، هي الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم الراجحي، والإنماء، وأرامكو السعودية، والمواساة، وأكوا باور هي الأكثر نشاطاً في القيمة.وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم منخفضاً بمقدار 59.64 نقطة، ليصل إلى مستوى 25,803.22 نقاط، وبتداولات بلغت قيمتها 64 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 7 ملايين سهم..