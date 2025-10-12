لإدارة المخاطر في الموازنات.. «المالية» تعيد ضبط إدارات الميزانيات الحكومية

تتحرك وزارة المالية عبر مركز المهارات المالية نحو إعادة صياغة دور إدارات الميزانيات في الوزارات والهيئات الحكومية، بإطلاق برنامج إدارة الميزانية المتقدم - إدارة المخاطر المالية، الذي يهدف إلى رفع كفاءة الممارسين الماليين وتعزيز قدرتهم على تحليل المخاطر والتعامل معها أثناء إعداد وتنفيذ الميزانيات العامة، بما يسهم في بناء منظومة مالية أكثر كفاءة واستدامة.

البرنامج التدريبي يأتي ضمن نهج الوزارة في تطوير قدرات الكوادر الحكومية وتوسيع مهاراتهم في التعامل مع المتغيرات المالية والاقتصادية، عبر تمكينهم من أدوات تحليل دقيقة تساعدهم على تقييم المخاطر المالية وتخفيف أثرها في مختلف مراحل إعداد الميزانية وتنفيذها، وتحسين جودة التقديرات المالية ودقة التخطيط، بما ينعكس مباشرة على كفاءة الإنفاق العام.

ويركّز البرنامج على تطوير قدرات الممارسين الماليين في تحليل البيانات المالية وربطها بمصادر الخطر المحتملة، إلى جانب رفع كفاءة التقديرات المالية ودقة التخطيط المالي داخل الجهات الحكومية، وتعزيز الجاهزية للتغيرات والظروف الطارئة التي قد تؤثر في سير الميزانيات أو تنفيذ الخطط التشغيلية.

ويغطي البرنامج عدة محاور رئيسية تشمل المفاهيم الأساسية لإدارة المخاطر، وإدارة المخاطر المالية في الموازنات الحكومية، والمخاطر المرتبطة بمراحل إعداد وتنفيذ الميزانية، إضافة إلى حوكمة إدارة المخاطر التي تضمن انضباط السياسات المالية واستدامة القرارات المرتبطة بها.

إطلاق هذا البرنامج يأتي امتداداً لجهود وزارة المالية في بناء بيئة مالية حكومية قادرة على استشراف المخاطر والتعامل معها بفاعلية عالية، وتحويل الميزانية العامة إلى أداة إستراتيجية تدعم الكفاءة، وتُحصّن الإنفاق الحكومي من التقلبات، وترسّخ مبادئ الحوكمة والاستدامة في إدارة المال العام.