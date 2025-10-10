أبلغ «مورجان ستانلي» كافة مستشاريه الماليين اليوم (الجمعة) بإلغاء قيود شراء وثائق صناديق العملات المشفرة بالنسبة لكافة العملاء، وأن القرار يشمل جميع أنواع الحسابات بما في ذلك حسابات التقاعد، وفقاً لما ذكرته شبكة «CNBC» في تقرير نقلا عن مصادرها.وبموجب القرار، يمكن لمستشاري البنك عرض صناديق العملات المشفرة على أي عميل بداية من يوم 15 أكتوبر الجاري.وكان يقتصر هذا الخيار في السابق على العملاء الذين يميلون إلى تحمل مخاطر عالية، ولديهم أصول لا تقل عن 1.5 مليون دولار، ويرغبون في الاحتفاظ بالعملات المشفرة في حساب وساطة خاضع للضريبة.ووفقاً للمصادر، يعتمد البنك حالياً على عملية مراقبة آلية لضمان عدم تركيز العملاء بشكل مفرط على هذه الأصول المتقلبة.