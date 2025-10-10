أعلنت الصين، اليوم (الجمعة)، أنها ستفرض رسوما «خاصة» على السفن الأمريكية في مرافئها ردا على إجراءات أعلنتها الولايات المتحدة في شهر أبريل.وستُطبَّق هذه الرسوم اعتبارا من الثلاثاء القادم على السفن التي تملكها أو تستأجرها شركات أمريكية وتلك المصنوعة في الولايات المتحدة، على ما أفادت «وزارة النقل» في بيان، وفقا لوكالة فرانس برس (أ ف ب).وفي سياق متصل، أكدت وزارة التجارة الصينية في بيان، اليوم (الجمعة)، أن بكين تعارض بشدة إدراج الولايات المتحدة شركات صينية على «قائمة الكيانات» المستهدفة بقيود، مضيفة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق المشروعة لشركاتها.وذكر البيان أن بكين تحث الولايات المتحدة على تصحيح «الإجراءات الخاطئة» التي قالت الوزارة إنها تضر بحقوق ومصالح الشركات.وقالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس (الخميس)، إن واشنطن فرضت عقوبات على نحو 100 فرد وكيان وناقلة، تتضمن مصفاة ومحطة صينيتين مستقلتين، وذلك لمساعدتهم إيران في تجارة النفط والبتروكيماويات.