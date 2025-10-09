ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 7.1% خلال شهر أغسطس الماضي على أساس سنوي، وبنسبة 1.4% على أساس شهري.وأفادت الهيئة العامة للإحصاء السعودية في اليوم (الخميس)، بأن الارتفاع في الرقم القياسي للإنتاج الصناعي جاء مدعوماً بنمو أنشطة التعدين واستغلال المحاجر، والصناعات التحويلية، وأنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، وإمدادات المياه، والصرف الصحي، وإدارة النفايات ومعالجتها.وارتفع مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 8.1% خلال شهر أغسطس 2025 على أساس سنوي، نتيجة ارتفاع مستوى الإنتاج النفطي في المملكة خلال شهر أغسطس ليصل إلى 9.72 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ 8.99 مليون برميل يومياً في شهر أغسطس من عام 2024، وسجل هذا المؤشر ارتفاعاً بنسبة 2.1% على أساس شهري.وسجل مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية ارتفاعاً بنسبة 5.6% على أساس سنوي، مدعوماً بارتفاع نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة، الذي ارتفع بنسبة 8.9%، ونشاط صنع المواد والمنتجات الكيميائية، الذي زاد بنسبة 8.6%.وعلى صعيد الأداء الشهري للمؤشر الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية تشير النتائج الأولية إلى ارتفاع أداء المؤشر بنسبة 0.3% نتيجة نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة الذي صعد بنسبة 0.4%، ونشاط صنع المواد والمنتجات الكيميائية الذي ارتفع بنسبة 0.4%.ونما الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 8.7%، وارتفعت أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 6%، على أساس سنوي.وصعد مؤشر الرقم القياسي للأنشطة النفطية في شهر أغسطس عام 2025 بنسبة 8.3 %، على أساس سنوي، أما مؤشر الرقم القياسي للأنشطة غير النفطية فارتفع بنسبة 4.4%.وتشير النتائج إلى ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة النفطية بنسبة 1.7%، والأنشطة غير النفطية 0.7%، على أساس شهري، مقارنة بشهر يوليو 2025.