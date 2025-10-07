كشف تقرير حديث (اطلعت «عكاظ» عليه)، دخول أكثر من 130 ألف مواطن ومواطنة سوق العمل للمرة الأولى خلال عام 2024، مع ارتفاع نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل إلى 36%، وبلغت نسبتها في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة 43.8%، ما يعكس تطور الكفاءة النسائية وتميزها المهني.وشهد قطاع العمل تحولات نوعية بين عامي 2020 و2024، إذ ارتفع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص من 1.75 مليون إلى 2.45 مليون موظف وموظفة.ووفقا للتقرير الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فقد ارتفع عدد الموظفين والموظفات في 640 جهة حكومية إلى نحو 1.2 مليون موظف وموظفة.وتقدمت السعودية إلى المرتبة 16 عالميا في مؤشرات التنافسية الدولية، وحققت المركز الأول في نمو التوظيف طويل المدى، والثالث في تشريعات البطالة، مع تسجيل حضور لافت في مؤشرات تمكين المرأة وساعات العمل والمسؤولية الاجتماعية للشركات.وأكد التقرير أن هذه المنجزات تمثل انعكاسا مباشرا لسياسات الدولة في بناء قطاع تنموي مستدام، يوازن بين الكفاءة والعدالة، ويحقق التكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزز جودة الحياة ويكرّس ريادة المملكة في إدارة منظومات الحماية والتمكين البشري على المستويين الإقليمي والدولي.وفي قطاع التنمية الاجتماعية، تم تمكين أكثر من 115 ألف شاب وشابة من الفئات المستهدفة لرفع استقلالهم الاقتصادي واستقرارهم الاجتماعي، إضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة لكبار السن والأيتام وذوي الإعاقة، وبلغ إجمالي المصروفات المخصصة لبرامج الضمان الاجتماعي وتمكين المواطن وخدمات الإعاقة 86 مليار ريال، كما ارتفعت نسبة الشركات التي تقدم برامج المسؤولية الاجتماعية إلى 65%، وبلغت مساهمات القطاع الخاص عبر منصة المسؤولية الاجتماعية 4 مليارات ريال، فيما ساهم القطاع التعاوني بـ2.2 مليار ريال في الناتج المحلي غير النفطي.* التوظيف في السعودية:- 1.2 مليون موظف في الجهات الحكومية- 2.45 مليون موظف في القطاع الخاص- 36 % مشاركة المرأة- الأولى عالميا في نمو التوظيف