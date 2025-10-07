أفادت خدمة «آي.إف.آر» لأخبار أدوات الدخل الثابت، أمس (الثلاثاء)، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) جمع نحو 1.65 مليار يورو من إصدار سندات خضراء على شريحتين لآجال 3 و7 سنوات.وجمع الصندوق نحو 800 مليون يورو من إصدار سندات خضراء لأجل 3 سنوات، فيما جمع 850 مليون يورو من إصدار سندات خضراء لأجل 7 سنوات، وفقا لوكالات إعلامية غربية.وجرى تعديل السعر الاسترشادي للسندات لأجل 3 سنوات إلى 58 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة بعدما كان في البداية عند 90 إلى 95 نقطة أساس، وجرى تخفيض السعر الاسترشادي لشريحة الـ7 سنوات أيضا إلى 90 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة من 125 نقطة أساس.وأضافت الخدمة أن إجمالي الطلب على الشريحتين تجاوز 9 مليارات يورو.ودخل الصندوق سوق أدوات الدين الخضراء في 2022، وأصدر منذ ذلك الحين عدة سندات مقومة بالدولار ضمن «إطار عمل للتمويل الأخضر» خاص به، والذي نشره على موقعه في عام 2022 أيضا.ووفق الإطار، يمكن توجيه العائدات لمشاريع الطاقة المتجددة والنقل النظيف والبنية التحتية المستدامة، بما في ذلك مشاريع شركاته التابعة والمتوافقة مع «رؤية السعودية 2030».