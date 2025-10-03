توقع بنك «HSBC» أن تتجاوز أوقية الذهب مستوى 4000 دولار على المدى القريب، مدفوعًا بمخاطر جيوسياسية وشكوك مالية وتهديدات تواجه استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).وقال البنك في مذكرة أصدرها اليوم (الجمعة): «يمكن أن تستمر الارتفاعات حتى 2026 مدعومة بشراء القطاع الرسمي، ويمكن أن يظل الطلب المؤسسي على الذهب كمصدر للتنويع قويًا».