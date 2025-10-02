تراجعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملاته اليوم (الخميس)، متأثراً بتحذير رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس من التسرع في خفض أسعار الفائدة بالولايات المتحدة.وانخفضت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 0.75% أو ما يعادل 29.4 دولار إلى 3868.10 دولار للأوقية، بعد أن أنهى العقد الأكثر نشاطاً تعاملات الأربعاء عند مستوى غير مسبوق.جاء ذلك بضغط من تصريحات لرئيسة بنك الفيدرالي في دالاس «لوري لوجان»، أكدت فيها إن خفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في شهر سبتمبر كان خطوة مناسبة للتحوط ضد أي تدهور حاد في سوق العمل.ودعت لوري صانعي السياسة النقدية إلى الحذر عند النظر في أي تخفيضات إضافية، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم تفوق خطر ضعف سوق العمل.وتأثرت معنويات مستثمري الذهب بهذه التصريحات، رغم أن توقعات إجراء الفيدرالي خفضاً آخر للفائدة في اجتماع شهر أكتوبر الجاري لا تزال عند حوالي 98% بحسب تقديرات أداة «سي إم إي فيدووتش».