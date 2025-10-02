توقع سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي تحقيق «انفراجة كبيرة» في الجولة القادمة من المحادثات التجارية مع الصين، في الوقت الذي اتخذت فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خطوات لدعم المزارعين الذين تضرروا من انخفاض مشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأمريكية.وقال بيسنت اليوم (الخميس): «إن أهم حدث سنشهده هو اجتماع منفرد بين الرئيسين دونالد ترمب وشي جين بينج، على هامش القمة الإقليمية في كوريا الجنوبية المقرر إقامتها في أواخر شهر أكتوبر الحالي»وأضاف أن المفاوضات التجارية التي يجريها مع نائب رئيس الوزراء الصيني هي لي فنج «والتي ستكون جولتنا الخامسة من المفاوضات، من المتوقع أن تحقق اختراقاً كبيراً»، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».