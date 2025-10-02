العقود الآجلة للفحم بنسبة 1.2% لتصل إلى 100 دولار للطن (متداولة)
العقود الآجلة للفحم بنسبة 1.2% لتصل إلى 100 دولار للطن (متداولة)
تابعوا عكاظ على
Google News Account
هبطت أسعار الفحم في أوروبا إلى أدنى مستوياتها في 19 شهرًا، مع ارتفاع إنتاج طاقة الرياح والطاقة النووية، مما زاد من تراجع الاعتماد على هذا الوقود الملوث في مزيج الطاقة.

وانخفضت العقود الآجلة للفحم في روتردام (المعيار القياسي) بنسبة 1.2% لتصل إلى 100 دولار للطن اليوم (الخميس)، وهو أدنى مستوى لها منذ شهر فبراير من العام الماضي.

ويأتي ذلك بعدما استمرت أسعار العقود في الانخفاض على مدار أشهر عدة، مع استحواذ مصادر الطاقة النظيفة على حصة أكبر من السوق بشكل متكرر.

قبل عقد من الزمان، شكل الفحم ربع إنتاج الطاقة في الاتحاد الأوروبي، ولكن بحلول العام الماضي، تقلصت هذه الحصة إلى أقل من 10%، وفقًا لمركز أبحاث «إمبر».

ومع ذلك، لا يزال الفحم يُوفر مصدرًا احتياطيًا، نظرًا لأن الطبيعة المتقلبة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية تعني الحاجة إلى محطات تعمل بالوقود الأحفوري في الأيام الهادئة والغائمة.
أخبار ذات صلة
 
أمريكا تتوقع انفراجة كبيرة في المحادثات التجارية مع الصين
أمريكا تتوقع انفراجة كبيرة في المحادثات التجارية مع الصين
ارتفاع الفائدة على الرهن العقاري في أمريكا للأسبوع الثاني
ارتفاع الفائدة على الرهن العقاري في أمريكا للأسبوع الثاني