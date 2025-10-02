أعلن صندوق الاستثمارات العامة «PIF» فتح باب التسجيل في برنامج «عزم» لتطوير وتوظيف الكوادر السعودية في المجالات التقنية والمهنية، الذي أطلقه الصندوق أخيرا بالشراكة مع عدة مؤسسات حكومية وشركات من القطاع الخاص، من ضمنها شركات تابعة للصندوق.وأكد الصندوق في بيان اليوم (الخميس) أن برنامج «عزم» يهدف إلى تطوير الكفاءات السعودية وتدريب جيل جديد من أصحاب المهارات التي تواكب احتياجات سوق العمل بالتعاون مع منظومة شركات تابعة للصندوق وشركائه من القطاع الخاص، من خلال نموذج متكامل يجمع بين الاستقطاب والتأهيل والتوظيف المباشر عبر برامج تدريبية متخصصة، وذلك ضمن جهود الصندوق لتعزيز النمو الاقتصادي وتنمية القدرات البشرية.