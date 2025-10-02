ارتفعت قيمة العملة الروسية خلال تعاملاتها اليوم (الخميس)، لتصل إلى أقوى مستوياتها منذ أوائل سبتمبر أمام الدولار واليوان، مدعومًة بعوامل اقتصادية تتعلق بالسياسة النقدية والصادرات النفطية.وصعد الروبل أمام الدولار بنسبة 2% إلى 80.85 روبل في منتصف تداولاته اليومية، وهو أقوى مستوى للعملة الروسية أمام نظيرتها الأمريكية منذ الرابع منذ شهر سبتمبر، كما زاد الروبل بنسبة 0.5% أمام اليوان الصيني مسجلًا 11.31 روبل.واستفادت العملة الروسية من توقعات تباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي في الأشهر القادمة، عقب الإعلان عن زيادات ضريبية مقررة عام 2026، إلى جانب نمو مبيعات النفط الروسي.وزادت روسيا صادراتها النفطية عبر موانئها الغربية بنسبة 25% في شهر سبتمبر مقارنة بشهر أغسطس، نتيجة تراجع طاقة التكرير بسبب هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة على المصافي، مما أتاح كميات أكبر للتصدير.