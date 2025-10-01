الرياض وجدة تتصدران

أكثر من 12 ألف مالكة

كشف رصد أجرته «عكاظ» أن ملكية النساء للعقارات تجاوزت الرجال في مدينتين وتعادلن في مدينة، وهو ما يعد مؤشراً مشجعاً على تقدم المرأة في مجال الاستقلال الاقتصادي والمساهمة في التنمية المحلية.ووفقاً للرصد، تجاوزت ملكية النساء للعقارات في مدينة لينة (بمنطقة الحدود الشمالية)، وفرسان (بمنطقة جازان)، وتعادلن مع الرجال في مدينة الحجرة (بمنطقة الباحة)، ما يعكس تنوع المواقع الجغرافية التي تحقق فيها النساء إنجازات ملموسة في هذا القطاع الحيوي.على مستوى المدن الكبرى، حافظت مدينة الرياض على موقعها في الصدارة من حيث عدد النساء المالكات للعقارات، بإجمالي 2442 امرأة، وهو ما يعادل 19.16% من إجمالي ملكية النساء للعقارات في المملكة.وفي المرتبة الثانية، جاءت مدينة جدة بعدد 2252 امرأة مالكة، بنسبة 17.67% من إجمالي ملكية النساء للعقارات، تلتها المدينة المنورة بـ 666 امرأة بنسبة 5.23%، ومكة المكرمة بـ 571 امرأة بنسبة 4.48% ثم بريدة التي سجلت تملك 510 امرأة للعقار بنسبة 4%.وبلغ إجمالي عدد النساء المالكات للعقارات في مختلف أنحاء المملكة 12,742 امرأة، توزعن على 136 مدينة، وهو رقم يعكس حجم المشاركة النسائية المتزايدة في السوق العقارية، ويعزز من المؤشرات المرتبطة بتمكين المرأة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.ويشير هذا النمو في ملكية النساء للعقارات إلى زيادة مستوى الوعي الاستثماري لدى المرأة السعودية، وارتفاع معدل استقلالها المالي، ما يعزز من دورها كشريك رئيس في بناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي، وهي أهداف إستراتيجية في رؤية المملكة.كما أن هذا التنوع الجغرافي في ملكية النساء للعقارات، من مناطق حدودية إلى جزر ومناطق جبلية، يعكس تطور البنية التحتية العقارية وتوسّع الفرص أمام المرأة في جميع أنحاء المملكة، وليس فقط في المدن الكبرى.