تحولت عوائد سندات الخزانة الأمريكية للانخفاض خلال تعاملات الأربعاء، مع تقييم المستثمرين خفض الشركات الأمريكية عدد الوظائف للمرة الثالثة خلال أربعة أشهر، ما يعكس تدهورا إضافيا في سوق العمل بالولايات المتحدة.وهبط العائد على السندات العشرية بمقدار 5 نقاط أساس إلى 4.104% في بداية تداولاته اليومية، بعدما لامس 4.172% في وقت سابق من الجلسة.وانخفضت عوائد السندات الأمريكية لأجل عامين -الأكثر حساسية لتغيرات السياسة النقدية- 6 نقاط أساس إلى 3.557%، بعدما لامست 3.625%، فيما تراجع العائد على السندات لأجل 30 عاما بأكثر من نقطتي أساس إلى 4.703%.ووفقا لبيانات «إيه دي بي» الصادرة أخيرا، فقد القطاع الخاص الأمريكي 32 ألف وظيفة في شهر سبتمبر، بينما كان متوقعا إضافة 50 ألفا، مع تعديل بيانات أغسطس إلى فقدان 3 آلاف وظيفة، مقارنة بإضافة 54 ألف وظيفة في تقرير الشهر الماضي.ويأتي هذا التقرير في ظل توقف أعمال الحكومة الفيدرالية، ما يجعله المصدر الوحيد المتاح حاليا لمعرفة الوضع في سوق العمل الأمريكي، إذ من المتوقع تأجيل إصدار تقرير الوظائف الشهري المقرر صدوره الجمعة، حتى يتم حل النزاع الحزبي حول الميزانية في واشنطن.