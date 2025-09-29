وقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) مع شركائه Silver Lake وAffinity Partners اتفاقية نهائية للاستحواذ على شركة Electronic Arts (EA)، إحدى أكبر شركات الألعاب والترفيه الرقمي في العالم، في صفقة نقدية بقيمة 55 مليار دولار، وتُعد الصفقة الأكبر تاريخيا من نوعها لتحويل شركة عامة إلى خاصة بصفقة نقدية بالكامل.وبموجب الاتفاقية، سيحصل مساهمو EA على 210 دولارات للسهم، وهو ما يمثل علاوة بنسبة 25% على سعر السهم قبل الإعلان. كما يحتفظ صندوق الاستثمارات العامة بحصته الحالية البالغة 9.9% في الشركة.تمثل هذه الخطوة استثمارا إستراتيجيا مهما للصندوق في قطاع الألعاب الإلكترونية والرياضات الإلكترونية، والذي يعد من القطاعات ذات الأولوية في رؤية السعودية للتنوع الاقتصادي، وتأتي الصفقة في وقت يشهد فيه القطاع نموا كبيرا على الصعيدين المحلي والعالمي.ومن المتوقع إغلاق الصفقة في الربع الأول من العام المالي 2027، وستتمكن EA من الاستفادة من رأس المال والتوجيه الجديد لتسريع تطوير تجارب الترفيه والابتكار عالميا، مع استمرارها في مقرها الرئيسي في كاليفورنيا بقيادة الرئيس التنفيذي أندرو ويلسون.وعلق تركي النويصر على الصفقة قائلا: «يتميز صندوق الاستثمارات العامة بمكانته الريادية في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم، من خلال بناء منظومات متكاملة ودعمها بما يعزز الترابط بين اللاعبين ومطوري الألعاب ومالكي حقوق الملكية الفكرية. ويؤكد الصندوق التزامه الوثيق في تنمية هذا القطاع وتطويره، وستساهم هذه الشراكة في تعزيز مسار نمو شركة Electronic Arts على المدى الطويل، إضافة إلى تحفيز الابتكار في صناعة الألعاب الإلكترونية على الصعيد العالمي».ويعد قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية أحد القطاعات الإستراتيجية التي يركز عليها صندوق الاستثمارات العامة، بهدف تعزيز نمو القطاع والمساهمة في انتشار الألعاب والرياضات الإلكترونية. ويسهم هذا التوجه في توفير العديد من الفرص وتحقيق أثر إيجابي ينعكس على مختلف قطاعات الاقتصاد. وفي الوقت ذاته، تسعى المملكة إلى صياغة مستقبل القطاع وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للألعاب والرياضات الإلكترونية.ويعمل صندوق الاستثمارات العامة للمساهمة في تحقيق هذه التطلعات من خلال تأسيس «مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية»، إحدى أكبر الشركات عالميا في مجال الألعاب والرياضات الإلكترونية، ودعم نمو قطاع الألعاب والاستثمارات، وتوفير المزيد من الفرص الفريدة في الاقتصاد المحلي.