كشفت هيئة السوق المالية أنها بدأت في إيداع مبالغ التعويضات في حسابات المتضررين من مخالفات تداول سهم «دار الأركان» التي أُعلن عنها في شهر يوليو 2023.وأشارت الهيئة إلى أنها أدانت حينها 17 مستثمراً بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وغرمتهم 6 ملايين ريال، وألزمتهم وخمسة مستثمرين آخرين بدفع 1.196 مليار ريال، بسبب المكاسب غير المشروعة التي تحققت لهم بسبب مخالفاتهم التي ارتكبوها خلال تداولهم على سهم شركة «دار الأركان»، وفقا لـ«الشرق بلومبيرغ».وأوضحت الهيئة أن إيداع المبالغ يتم خلال صندوق التعويض الذي أنشئ لهذه القضية، بموجب صلاحيتها بإجراءات تعويض الأشخاص المتضررين نتيجة المخالفات المرتكبة، ومدى ملاءمة إنشاء صناديق متخصصة للتعويض يكون موردها من المكاسب غير المشروعة المحصّلة، إذ اعتمدت الهيئة على السجلات التقنية لتحديد المستفيدين من الصندوق ممن ثبت تعرضهم للضرر جراء تلك المخالفات، وهو ما اعتمدت عليه في خطة التوزيع التي اقترحها مجلس الهيئة واعتمدتها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.ودعت الهيئة المتضررين الذين يرون وقوع الضرر عليهم ولم تشملهم خطة التوزيع التقدم بدعوى فردية إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية للمطالبة بالتعويض، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة من خلال موقع الهيئة الإلكتروني.