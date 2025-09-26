أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب جولة جديدة من التعريفات الجمركية تشمل فرض رسوم بنسبة 100% على الأدوية ذات العلامات التجارية أو الحاصلة على براءات اختراع اعتبارًا من الأول من شهر أكتوبر، ما لم تكن الشركات المصنعة تشيد مصانع لها في الولايات المتحدة.ويركز القرار على الأدوية ذات العلامات التجارية أو التي تحميها براءات اختراع أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية، ما يمنع منافسة الأدوية الجنيسة أو المكافئة لها حتى انتهاء هذه الحماية.موضحًا في منشور عبر منصته «تروث سوشيال» أن هذا الإجراء لن ينطبق على الشركات التي تنشئ مصانع أدوية في الولايات المتحدة، كما أن الإعفاء يشمل المشاريع التي بدأ تشييدها أو قيد الإنشاء.ويرى ترمب أن تلك التعريفات الجمركية ستحفز شركات الأدوية على نقل عمليات التصنيع للولايات المتحدة.