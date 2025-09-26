ارتفعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملاتها اليوم (الجمعة)، مع ترقب بيانات التضخم في الولايات المتحدة، بحثًا عن إشارات حول مستقبل السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.وصعدت البيتكوين بنسبة طفيفة تبلغ 0.1% إلى 109686 دولارًا، واستحوذت على نحو 58.1% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.وزادت الإيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.4% إلى 3943 دولارًا، فيما ارتفعت الريبل بنسبة 0.6% عند 2.7677 دولار.وتعرضت العملات المشفرة لضغوط هذا الأسبوع بسبب تزايد احتمالية إغلاق الحكومة الأمريكية في الأول من شهر أكتوبر، بعد رفض مجلس الشيوخ مشروع قانون تمويل مؤقت لتفادي إغلاق جزئي للحكومة الفيدرالية، ما أدى إلى عزوف المستثمرين عن الأصول الخطرة.ويترقب المستثمرون صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، ومن المتوقع أن يظهر التقرير ارتفاعًا شهريًا بنسبة 0.2% في شهر أغسطس.