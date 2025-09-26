حافظ تحالف «أوبك بلس» على توازن سوق النفط خلال الأشهر الأخيرة، حيث جاءت الزيادة الفعلية في إمداداته أقل من المستويات المستهدفة منذ بدء خطط رفع الإنتاج في أبريل الماضي، ما ساعد على إبقاء أسعار خام برنت قرب 69 دولارًا للبرميل.

وحسب تقرير حديث أنتج التحالف نحو 75% فقط من الزيادات المقررة بين أشهر أبريل وأغسطس، أي أقل بنحو 500 ألف برميل يوميًا من المستهدف، وهو ما دعم الأسعار وعكس توقعات وفرة المعروض.

ويرى محللون أن هذا النقص يعود أولاً إلى تنفيذ بعض الأعضاء خفضًا إضافيًا كتعويض عن تجاوز الإنتاج سابقًا، وثانيًا إلى تراجع الطاقة الإنتاجية الفائضة – الإمدادات الإضافية التي يمكن إنتاجها وضخها في السوق خلال فترة قصيرة – مع انخفاض الاستثمارات.

وأوضح التقرير أنه مع تطور الأوضاع، قد تتراجع نسبة الوفاء بالأهداف إلى حوالي النصف لاحقًا هذا العام بسبب حدود القدرات الإنتاجية التي تواجهها بعض الدول الأعضاء.

وتتركز غالبية الطاقة الإنتاجية الفائضة البالغة 4.1 مليون برميل يوميًا حتى أغسطس لدى السعودية والإمارات، بينما تواجه دول أخرى صعوبات في زيادة الإنتاج بسبب بلوغها أقصى طاقاتها الإنتاجية، وفقًا لما أوردته وكالة الطاقة الدولية ومصادر صناعية.

ويستعد التحالف لزيادة إنتاجه تدريجيًا بـ547 ألف برميل يوميًا في شهر سبتمبر و137 ألف برميل في شهر أكتوبر، لكن يتوقع الخبراء أن تكون الزيادة الفعلية أقل من المستهدف، خصوصًا مع اقتراب كثير من الأعضاء من سقف قدرتهم الإنتاجية.