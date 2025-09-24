سجلت الأسهم السعودية خلال تداولاتها، اليوم (الأربعاء)، أرباحا سوقية بقيمة 190.47 مليار ريال، لتصعد القيمة السوقية لكافة الشركات والصناديق المدرجة في سوق الأسهم الرئيسي «تاسي» البالغ عددها 260 شركة وصندوقا إلى 9.39 تريليون ريال.وبنهاية التداولات ارتفعت أسهم 13 شركة بالنسبة القصوى أو بالقرب منها، وشملت كلا من شركات «سبكيم، الجزيرة، بي إس إف، الراجحي، البلاد، الإنماء، الأهلي، تداول، دراية، موبايلي، الغاز، مكة، دار الأركان»، من أصل 245 شركة سجلت صعودا في تداولاتها، فيما تراجعت أسهم 11 شركة بشكل طفيف، وحافظت 4 شركات على مستوياتها دون تغيير.وقفز المؤشر بنهاية تداولاتها بنسبة 5.06% ليغلق عند مستوى 11426 نقطة، كاسبا 550 نقطة، وبلغت قيمة الصفقات المتداولة 14.45 مليار ريال، تقسمت على 598 مليون سهم.وبإغلاق المؤشر، اليوم (الأربعاء)، فإن نسبة صعوده اليومية تعد الأعلى منذ عام 2020، وواصل المؤشر صعوده للجلسة السادسة على التوالي، وكسب خلال الجلسات الست نحو 9.58% بمكاسب تعادل 999 نقطة.وكانت وكالة «بلومبيرغ» قد ذكرت أمس أن هيئة السوق المالية السعودية تتجه للسماح للأجانب بتملك حصص أغلبية في الشركات المحلية.ورغم صعود السوق، تتداول العديد من الشركات عند مستوى أقل من قيمتها الدفترية، وشملت كلا من شركات «التصنيع، اللجين، سبكيم، كيان، أسمنت نجران، أسمنت الشمالية، أسمنت العربية، أسمنت تبوك، أسمنت الجوف، ارتيكس، مرنة، المملكة، جزيرة تكافل، ولاء، الدرع العربي، سايكو، التأمين العربية، الاتحاد، الخليجية، زين، الكهرباء، الرياض ريت، جدوى ريت الحرمين، تعليم ريت، مشاركة ريت، ملكية ريت، سيكو السعودية ريت، الأهلي ريت1، دراية ريت، جدوى ريت السعدية، سدكو كابيتال ريت، الإنماء ريت للتجزئة، ميفك ريت، الخبير ريت، الإنماء ريت الفندقي، الاستثمار ريت، دار الأركان، سينومي سنترز».