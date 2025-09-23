أعلنت وزارة التجارة نمو قطاع الأعمال في المملكة، حيث بلغ عدد السجلات التجارية القائمة 1.7 مليون سجل تجاري في 2025.وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن عدد سجلات المؤسسات ارتفع خلال 5 سنوات ليصل إلى 1.2 مليون في 2025، بينما ارتفع عدد سجلات الشركات ذات المسؤولية المحدودة إلى 462 ألف سجل، والشركات المساهمة إلى 4.3 ألف سجل.وبينت أن إجمالي عدد المؤسسات ارتفع إلى 1.2 مليون منشأة مقارنة بعام 2020 بنسبة عندما كانت آنذاك نحو 1.1 مليون مؤسسة، بنسبة ارتفاع 9%، أما الشركات ذات المسؤولية المحدودة فقد ارتفع عددها من 198 ألف شركة في عام 2020 لتصل إلى 462 ألف شركة بنسبة ارتفاع 133%، وارتفع عدد الشركات المساهمة من 2.9 ألف شركة إلى 4.3 ألف شركة للفترة ذاتها بنسبة ارتفاع 48%.وأكّدت الوزارة أن هذا النمو يأتي في إطار الجهود المبذولة لتسهيل ممارسة الأعمال، وتنمية مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الاقتصاد بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.