صعدت أسعار الذهب خلال تداولاتها اليوم (الثلاثاء)، لتلامس أعلى سعر تاريخي، إذ لامست الأوقية زنة 31.1 عيار 24 مستوى 3791 دولارا، كأعلى سعر تاريخي لها.ووفقاً لأسعار الذهب الحالية بالريال السعودي، تجاوز سعر الكيلو 457 ألف ريال، ليفصل كيلو الذهب للوصول إلى سعر نصف مليون ريال نحو 42.8 ألف ريال فقط.وواصل الذهب ارتفاعه في بداية تداولاته للجلسة الثالثة على التوالي، في تسجيل المستويات التاريخية بعد أن تخطى المستوى النفسي 3700 دولار للأونصة، ليستمر في الصعود مستهدفا المستهدف عند 4000 دولار للأونصة، والذي يتوقع البعض أنه قد يصل إليه خلال هذا العام.ولا يزال الاتجاه قصير الأجل صاعدا بالنسبة للذهب ولكن على أساس يومي قد يواجه الذهب تراجعات محدودة بسبب عمليات البيع لجني الأرباح والتصحيح المؤقت لتعديل المؤشرات والعوامل الفنية.يظل السبب الرئيسي وراء ارتفاع الذهب وتسجيل المستويات التاريخية هو توقعات السياسة النقدية واحتمال انخفاض أسعار الفائدة بالإضافة إلى ارتفاع مخاطر التضخم.