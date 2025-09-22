أعلن البنك الدولي اليوم (الثلاثاء) عن افتتاح مقر إقليمي جديد في مدينة الرياض، لخدمة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، ليكون مشتركاً مع مكتب مجموعة البنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض.وأوضح البنك في بيان صحفي، أن المقر الإقليمي الجديد في الرياض يمثل خطوة بالغة الأهمية في تقريب قيادات البنك الدولي من فرق العمل القُطرية والبلدان والشركاء الإقليميين.وأضاف أنه مع انتقال نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، ومديري قطاعات الممارسات الإقليمية إلى الرياض، ستبدأ مرحلة جديدة من أنشطة وعمليات وبرامج البنك الدولي التي سيكون لها أكبر الأثر في المنطقة.ووقّع المركز الوطني للتنافسية، في ديسمبر 2024، اتفاقية استراتيجية مع مجموعة البنك الدولي لإنشاء مركز عالمي للمعرفة في مبادرة رائدة لتعزيز التعاون الدولي، ودفع عجلة التنمية المستدامة من خلال تبادل الخبرات والرؤى التي تستند إلى خبرة المملكة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وعلى خبرات البنك الدولي بما يسهم في دعم الدول الأعضاء ومساعدتها على تحقيق أهدافها التنموية.