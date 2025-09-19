418 منصة للتنقيب عن النفط في أمريكا (متداولة)
ارتفع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في التاسع عشر من سبتمبر، بحسب بيانات نشرتها شركة «بيكر هيوز» اليوم (الجمعة)، مما يرجح انتعاش الإنتاج الأمريكي من الخام في المستقبل.

وأظهرت البيانات أن عدد منصات التنقيب عن النفط زاد بمقدار منصتين إلى 418 منصة خلال الأسبوع الماضي، ليواصل الارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي.

وفي المقابل، استقر عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي دون تغيير عند 118 منصة للأسبوع الثاني على التوالي، بحسب ما ورد في البيانات.
