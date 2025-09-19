صورة سابقة جمعت بين ترمب وشي (متداولة)
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيلتقي بالرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) المُقبلة، وأشاد بالتقدم المُحرز نحو إبرام صفقة بشأن تطبيق تيك توك، وذلك بعد اتصال هاتفي مُرتقب للغاية اليوم (الجمعة).

يُعدّ هذا اللقاء الشخصي الأول بين زعيمي أكبر اقتصادين في العالم منذ عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه، ويُنهي جدلًا مُطولًا بين واشنطن وبكين حول مكان وتوقيت انعقاد القمة، ومن المُقرر عقد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) في كوريا الجنوبية الشهر المُقبل، وفقا لتقرير نشرته وكالة «بلومبرغ».

وكتب ترامب على موقع «Truth Social»: «أجريتُ للتو اتصالًا مُثمرًا للغاية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. لقد أحرزنا تقدمًا في العديد من القضايا المهمة للغاية، بما في ذلك التجارة، والفنتانيل، وضرورة إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والموافقة على صفقة تيك توك».
