تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس، مع تقييم الأسواق المخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي، عقب إشارة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي «جيروم باول» لضعف سوق العمل، وتجدد الضغوط التضخمية بسبب الرسوم الجمركية.وهبطت العقود الآجلة لخام «برنت» القياسي تسليم نوفمبر بنسبة 0.75% أو 51 سنتًا إلى 67.44 دولار للبرميل عند التسوية.وانخفضت العقود الآجلة لخام «نايمكس» الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 0.75% أو 48 سنتًا إلى 63.57 دولار للبرميل عند الإغلاق.جاء التراجع رغم قرار الفيدرالي بخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، حيث أشار «باول» أمس (الأربعاء)، إلى أن الخفض كان إجراءً وقائيًا، محذرًا من ارتفاع التضخم وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي بالتزامن مع استمرار ضبابية آثار الرسوم الجمركية على الاقتصاد.وأكد المدير التنفيذي لشركة «أونيكس كابيتال» خورخي مونتبك أن توقيت قرار الفيدرالي يعكس بوضوح تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، وهو ما أثار مخاوف ضعف الطلب من قبل أكبر اقتصاد في العالم.