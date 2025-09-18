تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يتراجع استخدام النفط في توليد الكهرباء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل حاد بحلول عام 2035، ما يتيح للسعودية والعراق تصدير كميات أكبر من الخام.وأشارت الوكالة في تقريرها الصادر اليوم (الخميس) إلى أن حصة النفط في مزيج الكهرباء الإقليمي ستنخفض إلى 5% فقط بحلول 2035 من نحو 20% حاليًا، مع إحلال الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة مكانه تدريجيًا، وسط توقعات بارتفاع الطلب على الكهرباء في المنطقة بنسبة 50% بحلول 2035.وأكدت الوكالة أن الطلب على الكهرباء في الشرق الأوسط ارتفع بأكثر من 200% بين عامي 2000 و2024، بزيادة تتجاوز ألف تيراواط لكل ساعة، ما يجعل المنطقة ثالث أكبر مساهم في نمو الطلب العالمي بعد الصين والهند.وأسهمت 4 دول وحدها في 70% من هذا النمو، حيث شكلت السعودية وإيران 25% لكل منهما، بينما ساهمت مصر والإمارات بـ10% لكل منهما، حسبما نقلت «بلومبيرغ».وتشير الوكالة إلى أن المنطقة التي توفر أكثر من 30% من النفط العالمي ونحو 20% من الغاز الطبيعي، ستشهد توسعًا إضافيًا في قدرة محطات الكهرباء العاملة بالغاز بأكثر من 110 جيجاواطات خلال العقد القادم، فوق 350 جيجاواط قيد التشغيل حاليًا.وتوضح الوكالة أن التبريد وتحلية المياه يمثلان المحركين الرئيسيين لزيادة الطلب على الكهرباء في منطقة تعاني من موجات حر شديدة ونقص المياه، إضافة إلى النمو السكاني وارتفاع الدخول وتوسع المدن والصناعة والبنية الرقمية مثل مراكز البيانات.