تراجعت العملة الأمريكية إلى أدنى مستوى لها في أكثر من شهرين، مع توقعات الأسواق بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قِبَل مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع.وانخفض مؤشر الدولار الذي يعبر عن قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية بنسبة 0.25% إلى 97.04 نقطة، بعدما لامس 96.96 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ 7 يوليو.وارتفع اليورو بنسبة 0.4% إلى 1.1808 دولار في بداية تداولاته، بعد أن لامست العملة الأوروبية الموحدة 1.1821 دولار، وهو مستوى لم يُسجل منذ شهر يوليو الماضي.كما زاد الإسترليني بنسبة 0.25% ليصل إلى 1.3631 دولار، بعدما لامس 1.3646 دولار، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 8 يوليو، حيث من المتوقع أن يُبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة ثابتة الخميس، بعد خفضها في شهر أغسطس.وأمام العملة اليابانية، انخفض الدولار بنسبة 0.25% ليصل إلى 147.04 ين قبل اجتماع بنك اليابان للسياسة النقدية يوم (الجمعة) القادم.وينطلق اجتماع الفيدرالي في وقت لاحق اليوم (الثلاثاء)، ويستمر لمدة يومين، لمناقشة السياسة النقدية في الولايات المتحدة، وسط تباين في التوقعات حول عمق التيسير النقدي الذي سيتفق عليه أعضاء البنك المركزي.