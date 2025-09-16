البتكوين تجاوزت 115 ألف دولار (متداولة)
ارتفعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملاتها اليوم (الثلاثاء)، مع ترقب الأسواق انطلاق اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين لبحث قرار السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وصعدت البيتكوين بنسبة 0.3% عند 115645.98 دولار، واستحوذت على نحو 57.4% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.

وزادت ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية الإيثيريوم بنسبة 0.35% إلى 4509.30 دولار، فيما أضافت الريبل أكثر من 1% عند 3.0301 دولار.

وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 4 تريليونات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 150.17 مليار دولار، وفقًا لبيانات «كوين ماركت كاب».
