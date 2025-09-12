رفع «يو بي إس» توقعاته لأسعار الذهب، مشيرًا إلى تخفيف متوقع للسياسة النقدية الأمريكية وضعف الدولار المرتبط بانخفاض الفائدة والمخاطر الجيوسياسية.وأعلن البنك السويسري الجمعة رفع توقعاته لسعر الذهب بمقدار 300 دولار ليصل إلى 3800 دولار للأوقية بنهاية العام الحالي، وبقيمة 200 دولار ليسجل 3900 دولار بحلول منتصف 2026.كما توقع تجاوز حيازات صناديق المؤشرات المتداولة من الذهب مستويات 3900 طن متري بحلول نهاية هذا العام، لتقترب من المستوى القياسي البالغ 3915 طنًا المسجل في أكتوبر 2020.وأوضح البنك في مذكرة: «نحافظ على نظرتنا الجذابة للذهب ونحافظ على استثماراتنا طويلة الأجل في هذا المعدن النفيس ضمن تخصيصاتنا العالمية للأصول».وأشار البنك إلى أن الخطر الرئيسي على الذهب في إجبار الاحتياطي الفيدرالي على رفع الفائدة بسبب مفاجآت ارتفاع التضخم.