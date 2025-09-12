أبقت «أوبك» على توقعاتها لنمو الطلب على النفط للعامين الحالي والقادم دون تغيير عن التقدير السابق، وأوضحت أن الاقتصاد العالمي يحافظ على اتجاه نمو قوي في النصف الثاني من 2025.وتوقعت المنظمة في تقريرها الشهري الصادر أمس (الخميس)، نمو الطلب على النفط للعام الحالي عند 1.3 مليون برميل يوميًا، وبنحو 1.4 مليون برميل في 2026.ويأتي ذلك التقرير بعدما قرر 8 دول أعضاء بمجموعة «أوبك بلس» زيادة الإنتاج خلال أكتوبر، مع السعي لاستعادة الحصة السوقية.وأظهر التقرير أن «أوبك بلس» رفعت إنتاجها من الخام بمقدار 509 آلاف برميل يوميًا خلال شهر أغسطس، ما يعكس قراراتها السابقة بزيادة حصص الإنتاج.